Triomf del Valls d'Andorra 3-0 davant del Girona

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:39

El CV Valls d’Andorra va sumar un tiromf per 3-0 contra el Vòlei Girona a la segona fase de la Tercera Catalana femenina. Les tricolors van arrencar guanyant 25-15, i van endur-se també la segona mànega per 25-22. Al set definitiu van vèncer per 25-13.