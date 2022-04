Els colomencs derroten el vigent campió amb un gol de penal i posen emoció a la part alta

L’UE Santa Coloma va imposar-se per 1-0 a l’Inter Escaldes en el duel estrella de la jornada al play-off pel títol de la Lliga Multisegur Assegurances, en una victòria que comprimeix la lluita pel campionat i que deixa l’Inter Escaldes amb un punt de marge respecte als colomencs, i dos davant de l’UE Sant Julià. El vigent campió no va tenir el seu millor dia en el duel directe, i es va veure superat per una UE Santa Coloma molt ordenada que va aprofitar un penal al minut 65 comès sobre Paulino i que Gavim va transformar per sumar els