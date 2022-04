El VPC Andorra perd al camp del Sigean i s'acomiada de l'ascens

L’equip andorrà, amb moltes baixes, fa una bona primera part però cau al tram final

El VPC Andorra va perdre als quarts de final de la fase d’ascens a Federal 3 davant l’Union Sigean Port-La Nouvelle per 22-3. Malgrat el resultat final, el partit, disputat a l’estadi Jules Crocherie de Sigean, va tenir un clar to tricolor, sobretot a la primera part en què la falta de punteria va condemnar els de Xepi García. La derrota deixa fora els andorrans de la lluita per l’ascens de categoria i la temporada vinent tornarà a competir, en principi, a Honor. Una transformació de Bautista Álvarez va avançar el VPC (0-3) però al darrer tram de partit l’equip