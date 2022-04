L’FC Andorra derrota 2-1 el Sabadell i es manté líder i en posició d’ascens a Segona A

L’FC Andorra segueix amb pas ferm cap a la Segona Divisió A després d’imposar-se 2-1 al CE Sabadell a l’Estadi Nacional amb gols de Carlos Martínez i Marc Fernández en un duel dominat durant bona part del matx pels tricolors, però que van acabar patint davant de les embranzides visitants. Els homes d’Eder Sarabia seguiran una setmana més com a líders en solitari del grup 2 de Primera RFEF en la lluita per l’ascens directe i a més, amb la victòria d’ahir, van assegurar-se també la posició de play-off d’ascens a la Segona Divisió A, com a mal menor, a