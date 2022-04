Albert Costa, top 5 i volta ràpida a la segona cursa de l'ADAC GT Masters

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:43

Albert Costa va finalitzar top 5 i va aconseguir la volta més ràpida a la segona jornada de l’ADAC GT Masters disputat a Oschersleben (Alemanya). El pilot resident, al volant del Lamborghini Huracan #63 de l’equip suís Emil Frey, va cloure en la cinquena posició i va sumar punts en la competició alemanya.A la qualy del matí, Costa va col·locar el cotxe en la quarta posició de sortida, però durant els primers minuts de carrera no va poder protegir-se del BMW #20, que a la recta el va superar en velocitat. Això va motivar el pilot resident a lluitar fins a l’últim moment per recuperar la quarta posició, exhibint un pilotatge constant i sense errors. “Després de la mala sort d’ahir [per dissabte], acabar cinquens és molt important per a la nostra confiança, així com per sumar punts”, va explicar Costa.