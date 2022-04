Actualitzada 24/04/2022 a les 06:26

MALESTAR AL SABADELL PER L'ADJUDICACIÓ DE LES ENTRADES

El CE Sabadell ha mostrat durant aquesta setmana la seva disconformitat en considerar insuficient la xifra de 296 entrades que l’Andorra ha facilitat per a l’afició arlequinada. El club català va demanar 196 entrades més, una petició que l’entitat tricolor va denegar per evitar una presència massiva de seguidors del Sabadell i per donar prioritat a l’afició andorrana. A més, les taquilles de l’Estadi Nacional romandran tancades. El tècnic de l’Andorra, Eder Sarabia, va explicar que “la nostra gent també vol venir. Ja els darrers partits [Barça, Reial Madrid] hem tingut un gran ambient de futbol i, lògicament, hem de prioritzar els nostres socis”.

Arribats al tram definitori de la temporada, l’FC Andorra viurà els sis partits que resten per cloure el curs regular al cim de la classificació. De fet, aquesta tarda davant del Sabadell a l’Estadi Nacional (17.00 h), serà la primera defensa del lideratge de l’equip tricolor i ho farà amb aquelles papallones a l’estómac que indiquen que s’està apropant l’hora de la veritat.El tècnic tricolor Eder Sarabia, que només tindrà l’absència del lesionat Diego González, va explicar que “si l’equip ha sabut aprendre del que va passar contra l’Atlètic Sanluqueño [saber patir i remuntar als últims minuts] pot ser un partit fonamental” de cara al que queda de temporada. En aquesta situació i amb l’equip líder, el factor mental serà decisiu pel desenllaç de la temporada i, sobretot, saber gestionar les emocions. L’entrenador basc va recordar que “des del principi de curs ja venim parlant amb els jugadors de tot això, de la importància del cap, de saber patir i de saber superar les adversitats. Si ho volguéssim fer ara arribaríem tard i per a nosaltres aquesta és una part fonamental i, moltes vegades, la clau de tot”. Sarabia va comentar que prefereix enfocar-se en el treball més proper –partit del Sabadell– i que mirar més enllà “seria un error”, tot i que a ningú se li escapa que “d’aquí a tres setmanes ve aquí l’Albacete”. Per al tècnic tricolor seria “una falta de respecte enorme oblidar-nos de tots els rivals als quals ens hem d’enfrontar només per voler mirar a llarg termini” però sí que va reconèixer que “de vegades sí que mires aquest tipus de coses i els partits dels nostres rivals”.El Sabadell, per part seva, arriba al Principat amb una dinàmica excel·lent, amb quatre victòries consecutives i sense perdre lluny de la Nova Creu Alta des de l’any passat. L’arribada de Pedro Munitis a la banqueta arlequinada, fa cinc mesos, ha suposat una metamorfosi en el conjunt vallesà que li ha permès col·locar-se en posicions de play-off d’ascens quan a mitja temporada ocupava la cua de la classificació. “Ens enfrontem al líder, un equip amb un gran entrenador i un sistema de joc molt treballat. Anem a Andorra amb la intenció de guanyar, però conscients del rival que ens trobarem” va apuntar Munitis. A més, l’entrenador càntabre del Sabadell va comentar que “ens trobarem una superfície a la qual no estem habituats i segurament és el que més ens preocupa abans d’anar a Andorra”.