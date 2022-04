Els gols de Marina Fernández i Gemma Lluch permeten agafar aire

L’Enfaf Construccions Modernes va assolir el triomf imprescindible per poder aspirar a aconseguir la permanència a la Preferent. Les noies de José Antonio Martín es van desfer del Cerdanyola del Vallès, el rival més directe, per 2 a 1, un triomf fomentat en una molt bona segona part, amb els gols de Marina i Gemma i amb la convicció de les andorranes de no abaixar el braços.



La situació va agafar un to gris abans del descans. El gol d’Andrea Granados al minut 37 va avançar el Cerdanyola i deixava l’Enfaf ensorrat, tot i els mèrits de les andorranes per haver