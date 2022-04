L'FC Andorra s'aferra al lideratge (2-1)

Actualitzada 24/04/2022 a les 19:14

L’FC Andorra s’ha imposat per 2-1 al CE Sabadell a l’Estadi Nacional i seguirà una setmana més com a líder en solitari en posició d’ascens directe a la Segona Divisió. Les dianes de Carlos Martínez i Marc Fernández han donat tres punts d’or als tricolors, en un duel en què han fet mèrits per aconseguir una victòria més àmplia durant bona part del partit, però on els visitants s’han mostrat millor al tram final.

Els tricolors han dominat des de l’inici, tot i que sense generar ocasions fins que als set minuts Carlos Martínez i Marc Fernández han provat a Bernad, que ha evitat el primer de l’FC Andorra. No ha pogut fer el mateix a la segona, quan Martínez s’ha avançat a la defensa en un servei de cantonada i ha pogut fer l’1-0 amb una rematada de cap. El partit s’ha anat posant tens amb protestes als àrbitres per part dels dos equips, i entrades fora de lloc, però l’FC Andorra ha mantingut el seu joc i el seu estil i Marc Fernández s’ha afegit a la festa amb el 2-0 amb un xut col·locat al pal en què Bernad no ha pogut fer res. Els catalans han pogut retallar diferències just abans del descans amb un tir llunyà d’Aguza que ha tocat en un defensa tricolor, i que ha suposat el 2-1. Zourdine ha tingut el tercer després d’una centrada de Marc Fernández, però el duel ha arribat 2-1 al descans.

A la represa, els arlequinats han fet un pas endavant esperonats pels gairebé 300 sabadellencs presents a l’Estadi Nacional, però les ocasions més clares han tornat a ser tricolors, primer amb un tir de Rubén Bover que ha tret Bernad amb una gran intervenció, i després amb una acció individual de Carlos Martínez que ha salvat el porter visitant en dos temps just sobre la línia de gol. Els visitants han anat en busca del gol a l’últim quart d’hora movent la banqueta, i han estat a punt de fer-lo en un parell d’ocasions davant d’uns tricolors que han perdut el domini de la pilota i que han tingut els seus pitjors moments sobre la gespa. Els homes de Sarabia, però, han aguantat les embranzides arlequinades, i han pogut segellar tres punts d’or per seguir com a líders.

L’FC Andorra visita la propera setmana el Betis B, mentre que l’Albacete, que ha guanyat sense problemes a la Balompédica Linense, jugarà a domicili contra l’Alcoi.