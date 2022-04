Albert Costa finalitza en la 19a posició a la primera cursa de l'ADAC GT Masters

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:25

Albert Costa va acabar en el 19è lloc a la primera cursa de l’ADAC GT Masters, que es disputa al circuit alemany d’Oschersleben, al volant del seu Lamborghini Huracan amb el dorsal 63.El company d’equip del pilot resident, l’anglès Jack Aitken, va deixar el cotxe en la setena posició de sortida després d’haver realitzat la qualy del matí. Durant el primer minut de carrera, Aitken va guanyar una posició, però un incident va fer que el cotxe sortís a la grava, quedant com a últim destacat en la 21a posició. Durant el segon stint, es va poder veure la millor versió de Costa al volant, lluitant per la 15a plaça i aconseguint, finalment, col·locar el Lamborghini #63 en la 16a posició malgrat el trànsit i les dificultats que es presentaven en carrera.El pilot resident va saber patir i lluitar fins al final per guanyar una posició més, quan la grava d’un pilot el va fer sortir a ell també. Malgrat tot, Costa va poder realitzar l’últim tram de la carrera sense trànsit i va aconseguir fer la volta ràpida. Avui, el resident tindrà una nova oportunitat ja que protagonitzarà, en primer lloc, la qualy a les 9.20 hores i començarà la carrera a les 13.00 hores, mentre que el seu company d’equip, Jack Aitken, realitzarà el segon stint.