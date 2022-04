Albert Costa finalitza top 5 a Oschersleben

Actualitzada 24/04/2022 a les 17:15

El pilot Albert Costa ha finalitzat cinquè en la segona carrera de l'ADAC GT, disputada al circuit alemany d'Oschersleben. A les qualy del matí, Costa ha col·locat el Lamborghini #63 en la quarta posició de sortida, però durant els primers minuts el BMW #20 l'ha superat en velocitat, motivant al pilot resident a recuperar la quarta posició i fer la volta més ràpida de la carrera.En el segon stint, un error en l'estratègia de boxes ha fet caure una posició al primer Lamborghini #63 de l'equip suís Emily Frey, però l'anglès Jack Aitken ha aconseguit recuperar-la, deixant el cotxe en una cinquena posició.Costa ha celebrat el resultat, ja que "després de la mala sort d'ahir, acabar cinquens avui és molt important per a la nostra confiança, així com per sumar punts" i ha manifestat estar molt motivat aquesta temporada. La pròxima carrera de l'ADAC GT Masters se celebrarà els dies 21 i 22 de maig a l'emblemàtic circuit de Red Bull Ring.