Una de les referències de l’fc andorra i veu autoritzada al vestidor. El golejador reivindica la feina del grup i la il·lusió per aconseguir l’ascens

Carlos Martínez és, possiblement, un dels pals de paller de l’FC Andorra, no tan sols a la gespa, sinó també al vestidor. El davanter, que ha marcat set gols, afronta amb tot l’optimisme del món els sis darrers partits del curs amb el repte de defensar el lideratge i de fer el salt a l’elit [Segona Divisió A] per primer cop amb el club tricolor.



Arriba el tram de temporada més complicat, però també el més il·lusionador.

Ha estat una temporada llarga i hi arribem en la millor posició que podíem aspirar i amb molt encara per jugar. És un moment per