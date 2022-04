Un milió per cedir internacionals

L’FC Andorra, amb quasi 289.000 euros, és l’equip del país que més diners va obtenir

El Futbol Club Andorra va ser el club del país que més diners va rebre de la UEFA per la cessió de jugadors internacionals durant el període 2018-2021, que comprèn des de la finalització del Mundial de Rússia 2018 fins a l’Eurocopa multiseu del 2021 (s’havia de fer el 2020 en primera instància però va ajornar-se un any per la pandèmia de la covid-19) amb un total de 288.599,89 euros, segons el document a què ha pogut accedir el Diari. En total, vuit clubs del país van obtenir ingressos de l’organisme gestor del futbol continental per les convocatòries internacionals dels