Joan Vinyes i Jaume Font repetiran a les 12 Hores d'Spa Francorchamps

Actualitzada 21/04/2022 a les 05:50

El pilot de l’equip Suzuki Ibèrica Joan Vinyes, actual líder de la categoria Open del Campionat d’Europa de ral·lis, aprofitarà la pausa que hi ha fins a la pròxima cita de l’ERC (Ral·li Illes Canàries, del 12 al 14 de maig), per fer un reset i asseure’s al volant d’un Cupra TCR i disputar, compartint volant amb Jaume Font, les 12 Hores d’Spa-Francorchamps. La cita en el mític circuit belga es disputarà a partir de demà fins diumenge 24 i no és una prova nova per a l’andorrà i el seu company d’equip. Vinyes destaca que “el principal objectiu serà gaudir de la competició en una pista mítica. És evident que com que no seguirem el campionat la tensió dels punts no hi serà, encara que intentarem estar sempre entre els TCR més ràpids”.