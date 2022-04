Actualitzada 20/04/2022 a les 05:43

Un grup de 19 atletes de la federació han estat aquests dies de concentració a Sabadell. Segons ha explicat la FAA han estat jornades intenses, de qualitat tècnica, amb xerrades i, sobretot, uns dies per treballar plegats i fer equip. Així, amb el gerent, Kevin Poulet, i el seleccionador, Marcos Sanza, s’han establert les bases per fer un gran any a l’aire lliure.