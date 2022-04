El CTT Valls del Nord, subcampió de Catalunya en categoria alevina

Actualitzada 20/04/2022 a les 05:47

L’equip andorrà del Club Tennis Taula Valls del Nord, format per Oriol Martínez, Zou Tian Xiang i Christian Callejón, va acabar subcampió de Catalunya en categoria alevina en el torneig que es va disputar del 10 al 14 d’abril a la ciutat tarragonina de Valls. Donat l’alt rànquing dels jugadors andorrans, no van haver de disputar la fase de grups i van passar directament al quadre final com a caps de sèrie número 2. Als quarts de final, el CTT Valls del Nord va guanyar el CN Sabadell B per 3 a 2 i a la semifinal es va trobar amb el CTT Esparreguera, al qual va derrotar per 3 a 1. El CN Sabadell A va ser el rival dels andorrans a la final, amb el qual es va disputar un partit molt igualat i on el Valls del Nord va acabar claudicant. L’equip andorrà, d’altra banda, ha guanyat per tercer any consecutiu el campionat de lliga.