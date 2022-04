Dani Raya posa el punt final a la trajectòria com a jugador

Ja havia anunciat la retirada dels ‘isards’ i tampoc seguirà jugant al VPC

Dani Raya posarà el punt final a la trajectòria com a jugador de rugbi al VPC i la selecció. Fa unes setmanes s’havia acomiadat dels isards en el duel que la selecció nacional va jugar a l’Estadi Nacional contra Sèrbia i finalment també acabarà la trajectòria com a jugador del club en el qual ha militat durant tota la carrera esportiva. De fet, el tècnic de l’equip femení del VPC també es va haver de fer càrrec del conjunt masculí en la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Federal 3 després que Jonathan García, Xepi, donés positiu per covid-19. Tot