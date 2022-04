Conveni entre el MoraBanc i el col·legi María Moliner

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:39

El MoraBanc Andorra i el col·legi espa­nyol María Moliner han signat un conveni per la cessió d’ús del pavelló poliesportiu del centre. L’acord permetrà al club tricolor poder utilitzar l’espai de l’escola “en no comptar amb prou instal·lacions esportives pròpies per als entrenaments dels equips de base”, tal com assenyala el BOE.