Sis finals a la recerca de l'ascens a Segona A

Actualitzada 19/04/2022 a les 06:44

L’FC Andorra es troba a sis partits de pujar a la Segona Divisió A del futbol espanyol per primer cop en la seva història. La jornada rodona de diumenge amb la victòria i l’empat de l’Albacete fa que els tricolors siguin líders en solitari a falta de sis partits (tres a casa i tres a domicili). Precisament el duel directe contra el conjunt manxec és el més difícil, sobre el paper, que li resta a l’equip abans del final de temporada en un matx que es disputarà el 8 de maig al migdia a l’Estadi Nacional i que pot ser clau pel devenir de l’equip a la Primera RFEF.Més enllà del duel directe contra l’Albacete, els tricolors rebran també a l’Estadi Nacional un equip que lluita per entrar al play-off com és el Sabadell (aquest diumenge), mentre que l’últim duel a casa serà contra l’UCAM, que previsiblement arribarà ja descendit al duel. Pel que fa a les sortides, la primera serà el 30 d’abril al camp del Betis B, equip ja de Segona RFEF, mentre que les altres seran al camp de l’Alcoià, que ara està a dos punts del play-off, i de la Balompédica Linense, que es troba només quatre punts per sobre del descens.