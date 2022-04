Triple triomf de Doria i tercera posició de Pellicer a la Segre Cup

Actualitzada 18/04/2022 a les 06:46

Mònica Doria i Laura Pellicer van quallar una bona actuació a la Segre Cup de piragüisme disputada durant el cap de setmana al Parc del Segre de la Seu d’Urgell, i al camp de regates de Ponts. Durant la primera jornada celebrada dissabte a la localitat veïna, Doria va ser la clara dominadora en la categoria femenina, ja que es va endur la victòria tant en canoa com en caiac. En K1, la palista del Principat es va imposar a Julia Cuchi (Baix Cinca) i a Klara Olazabal (Santiagotarrak), mentre que en la competició de canoa C1, va superar també a Olazabal i a Clara González (Calasparra), en unes curses on Laura Pellicer no va aconseguir pujar a les posicions de podi.Pel que fa a a la jornada d’ahir que va celebrar-se a Ponts, Doria va poder repetir només la victòria en canoa, ja que en caiac va patir una penalització de 50 segons que la va deixar fora de les posicions de podi. En aquesta cursa, la victòria va ser per a Carmen Costa, mentre que va arribar també la tercera plaça de Laura Pellicer, aconseguint el quart podi de les palistes del Principat en els dos dies de competició de la Segre Cup.La competició alturgellenca va comptar amb la participació d’uns 150 palistes, i la següent competició serà la Copa Pirineus entre el 30 d’abril i el 8 de maig.