L’FC Andorra remunta contra el Sanluqueño un partit que perdia 1-0 al minut 81 amb gols d’Ivan Gil

L’FC Andorra és líder en solitari de la Primera RFEF després d’aconseguir ahir una remuntada agònica per 1-2 contra l’Atlético Sanluqueño en un duel que perdia 1-0 al minut 81, i aprofitar l’ensopegada de l’Albacete, que va empatar sense gols a la seva visita al Nou Castàlia per enfrontar-se al Castelló.



El duel va arrencar amb el guió previst i l’FC Andorra dominant i monopolitzant la pilota, però sense ser capaç de fer mal ni posar en problemes a Falcón. Tampoc tenia perill el Sanluqueño més enllà d’alguna sortida ràpida, com en una acció de Miguelete, i precisament així va arribar