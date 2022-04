L'infantil A de l'ENFAF acaba subcampió al Mundialito de Cambrils

Actualitzada 18/04/2022 a les 06:48

L’infantil A de l’ENFAF va proclamar-se subcampió del Mundialito de Cambrils (Tarragona) després de perdre a la final de la categoria per la mínima (1-0) contra el CD La Floresta en el torneig celebrat a la Costa Daurada. Els tricolors van iniciar el campionat amb una fase de grups gairebé inmaculada, i és que van sumar tres victòries i dos empats en els cinc duels disputats a la lligueta.L’ENFAF va arrencar amb un empat 2-2 contra l’EF La Pastoreta, i posteriorment es va imposar amb claredat al Futstars Academy dels Estats Units per un escandalós 10-1. L’equip va seguir la seva trajectòria amb una igualada contra el FC Union Canada, i amb dues victòries contra als dos duels finals contra l’UCF Cambrils i el Club América de Mèxic. Amb aquests resultats, els tricolors van acabar segons de grup i es va enfrontar al primer de l’altra lligueta, el Baskauri FE, a les semifinals, on l’ENFAF es va acabar enduent un duel boig per 3-4 que li va donar el duel a la final. En el partit per l’or, però, els joves tricolors no van poder posar la cirereta del pastís a un excel·lent torneig, i van acabar caient per 1-0 contra el CD La Floresta.