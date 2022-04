L'Arteal gallec s'imposa a la prèvia d'Ordino

Va derrotar tant el CTT Valls del Nord com el Primero de Maio

L’Arteal gallec va imposar-se a la fase prèvia de l’ETTU Trophy dintre de la Regió C, que va disputar-se al pavelló Germans Riba d’Ordino i que va comptar també amb la participació del CTT Valls del Nord com a conjunt amfitrió, i del Clube Desportivo Primero de Maio, arribat des de Portugal, i que havia de comptar també amb un representant de Mònaco i un de França, tot i que finalment no van poder venir perquè els clubs amb jugadors russos no podíen desplaçar-s’hi.



Andorra va acollir per primer cop una fa se prèvia de la Copa d’Europa, on el conjunt