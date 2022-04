David Eudal dimiteix

Actualitzada 18/04/2022 a les 13:38

COMUNICAT

David Eudal ha presentat la seva dimissió com a tècnic del MoraBanc Andorra i no entrenarà a l'equip al duel de demà d'Eurocup contra el Buducnost montenegrí, segons ha informat el club en un comunicat. El seu substitut, que demà ja portarà l’equip, serà Óscar Quintana, entrenador amb una dilatada trajectòria a l'ACB a Fuenlabrada, Múrcia, Alacant, Sevilla i Manresa. L'equip ha lamentat la dimissió d'Eudal "per qui és i per com és (un mite del club), aquesta és una notícia molt difícil perquè l'agraïment a la feina és absolut".El ja extècnic, David Eudal, ha manifestat en una compareixença al Poliesportiu que "ha estat una decisió molt meditada i madurada, crec que és el millor que puc fer per ajudar els jugadors, l'equip i el club, i per esgotar les opcions de salvar-nos", i ha afegit que "estic convençut que amb mi ara mateix no ho aconseguiríem, i el millor que puc fer és un pas al costat i que ho intenti un altre", i ha clos que "crec que tenim possibilitats, i les hem d'exhaurir". Preguntat per quan havia pres la decisió, Eudal ha explicat que durant aquests mesos hi ha hagut molts moments de dubte, de plantejar-nos coses, de fer molta autocrítica, i valorar si el que fas és suficient o no", i ha agregat que "l'últim partit ha estat decisiu, ha fet molt de mal perquè era una oportunitat d'or, però vam perdre tots junts i la imatge no va ser la que nosaltres volíem i això ho va detonar tot". Des del club, el director general Francesc Solana ha agraït a Eudal la seva implicació i la seva honestedat amb l'entitat i va deixar-li les portes obertes perquè "sempre tindrà un lloc al club".Sobre el seu substitut, Óscar Quintana, ha destacat que "havíem de buscar una persona que ja hagués passat per un escenari com aquest, que tingués experiència i caràcter i que es veiés amb el cor de donar-li la volta a la situació", i ha afegit que "ell creu molt en el calendari que tenim i amb l'equip, i creu que li podrem donar la volta, a més, crec que el canvi de l'escenari mental que pot aportar és molt important". Amb Eudal marxa també Xavi Luque, que torna com a director de la base, i el preparador físic Miguel Ángel Rodellar, preparador físic, que encara no té substitut. Amb Quintana, a més, vindrà com a entrenador ajudant Alberto Codeso, que havia estat com a tècnic ajudant al San Pablo Burgos amb Joan Peñarroya.Durant la compareixença, el director general del club, Francesc Solana, ha fet també autocrítica, i ha manifestat que "soc el màxim responsable del que està passant esportivament, i toca assumir-ho", i ha agregat que "ens hem equivocat durant l'any prenent decisions, però la responsabilitat és meva".