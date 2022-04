Remuntada de l'FC Andorra per situar-se líder provisional (1-2)

Actualitzada 17/04/2022 a les 13:53

L'FC Andorra ha sumat tres punts d'or al camp de l'Atlético Sanluqueño en un partit que perdia 1-0 a nou minuts pel final, gràcies a dos gols d'Ivan Gil. Amb el triomf, els tricolors se situen líders amb 61 punts, dos més que l'Albacete que jugarà aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 17.00 hores.El duel ha seguit el guió previst amb els tricolors sent els dominadors clars però sense generar cap ocasió clara. De fet, la primera ha estat per Miguelete després de culminar una contra amb un tir llunyà que ha sortit fregant el pal de la porteria de Nico Ratti. De fet, l'FC Andorra ha anat perdent el control, i els andalusos han aprofitat una nova sortida ràpida per obrir el marcador al minut 12 amb un tir de Pedro Martín. Els homes de Sarabia no estaven gens còmodes, però s'intentaven acostar, i Marc Fernàndez ha tingut la primera amb una rematada després d'una centrada de Morer que no ha tingut gaire perill.A l'equip li ha costat generar arribades clares, però després del primer tampoc ha patit en defensa, fins a la mitja hora de joc, quan Hassane ha tingut el 2-0 després de quedar-se sol contra Nico Ratti, tot i que els tricolors s'han salvat gràcies al fet que la rematada del jugador de l'Atlètico Sanluqueño ha sortit fregant el pal. Bover ha intentat respondre pels tricolors, però no va mostrar-se encertat després d'una bona acció individual, i el duel ha arribat amb l'1-0 al temps de descans.A la represa ha començat avisant l'FC Andorra amb un cop de cap de Carlos Martínez, i dos minuts després ho ha provat Marc Fernàndez després d'una passada a l'espai de Marc Aguado. Sarabia ha mogut la banqueta, i Riverola ha provat un tir llunyà que ha sortit desviat, i just després ha tingut una falta directa que ha sortit fregant el pal. El setge visitant ha estat continu, i Carlos Martínez ha tornat a tenir l'empat amb una rematada de cap al minut 73 que ha tret Falcón amb una intervenció providencial. I tant buscar-lo, al final el gol ha acabat arribant a nou minuts pel final gràcies a un autèntic golàs d'Ivan Gil des de 30 metres que s'ha colat per l'escaire de la porteria local. Els tricolors han anat a la recerca del segon, i ha arribat al minut 89 gràcies, de nou, a Gil, que amb una espectacular rematada després d'una centrada de Zourdine ha fet certificat la remuntada de l'FC Andorra.