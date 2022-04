Marc Martínez acaba en setè lloc al català sub 18

Actualitzada 17/04/2022 a les 06:48

Marc Martínez va finalitzar en setena posició al Campionat de Catalunya sub 18 celebrat a la localitat tarragonina de Vila-seca després de sumar un total de sis punts. Per la seva banda, Marta Martínez va estrenar-se en una competició amb la participació en el Campionat de Catalunya en categoria sub 8 on va acabar en 60è lloc.