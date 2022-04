Actualitzada 17/04/2022 a les 06:45

La selecció sub 20 de vòlei va tancar la seva participació al Campionat dels petits estats amb una segona posició. Els tricolors es van imposar per 3-0 a Irlanda del Nord (25-18, 25-19 i 25-19), però la victòria no va ser suficient per fer-se amb l’or desprésque Luxemburg s’endugués la victòria per 3-1 davant d’Irlanda.