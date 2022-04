La selecció femenina cau contra l'Espanyol a la final del MIC

Actualitzada 17/04/2022 a les 06:43

La selecció femenina juvenil-cadet va caure per 5-0 contra l’Espanyol a la final del MIC Football que se celebra aquests dies a la Costa Brava. Després d’eliminar al Cambridge United a les semifinals, les blanc-i-blaves no van donar cap opció a les noies de Luis Miguel Abrahan, que van acabar com a subcampiones de la categoria F20 del prestigiós torneig de futbol base que se celebra a terres catalanes.L’Espanyol va sentenciar la primera part gràcies a tres gols de les germanes Doménech, ja que Ainhoa va anotar el primer al minut deu, Ariadna va fer el 2-0 al dotze, i Ainhoa va repetir amb el 3-0 al minut setze. A la represa, Ainoa Gómez va ampliar encara més la diferència al segon minut de la represa, i la mateixa davantera catalana va anotar al minut cinc de la segona part el 5-0 que seria definitiu.