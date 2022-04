Els 'isards' es queden amb la mels als llavis a la visita a Sèrbia (24-18)

Els tricolors vorejen la remuntada al tram final, però acaben caient a domicili

Els isards van caure 24-18 a Sèrbia a l’última jornada de l’Europeu en la Conferència 2 sud i no van poder tancar encara matemàticament la permanència. El conjunt tricolor va avançar-se 0-3 amb un tir a pals de Thibaut Trape, però els locals van capgirar fins al 5-3 amb un assaig. Els tricolors estaven en inferioritat per una groga a Peter Ambor, i els serbis van aprofitar dues errades defensives d’Andorra per obrir forat amb dos assajos i arribar al descans 19-3.



A la represa, un nou tir a pals de Trape va situar el 19-6, i un assaig col·lectiu va