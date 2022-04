El Betis apallissa a un MoraBanc en una situació crítica (76-93)

Actualitzada 16/04/2022 a les 19:48

El MoraBanc Andorra ha caigut apallissat pel Betis al Poliesportiu i complica moltíssim la seva permanència a la Lliga Endesa, ja que haurà de guanyar tres o quatre dels cinc partits que queden per seguir a l'ACB.El 2-8 inicial ha posat amb l'ai al cor a l'afició, tot i que els tricolors no s'han posat nerviosos i han pogut capgirar a l'equador del primer quart amb un triple de Moussa Diagne que ha situat el 13-12 al marcador. Els nervis estaven ben presents al Poliesportiu, amb errades a totes dues bandes, però amb els bètics un pèl més clarividents i tancant el primer quart per davant 18-24. Evans feia mal des del triple, però ho contrarestava també Franke des de més enllà dels 6,75 metres, tanmateix han estat els andalusos els que s'han mostrat més còmodes sobre el parquet marxant vuit amunt (24-32) davant d'uns tricolors desesperats per algunes accions arbitrals en un duel que el Betis manava 38-46 al descans.A la represa, Franke ha continuat agafant responsabilitats, això no obstant l'equip trobava una vegada i una altra a Evans al davant, que marxava fins als 24 punts en 21 minuts. A l'exterior holandès s'hi ha afegit Arteaga en el joc interior, però la seva actuació no ha estat suficient per evitar l'exhibició d'Evans, que amb set triples, deixava el marcador 62-73 a falta de l'últim quart. El Betis ha obert el darrer període amb la màxima diferència (62-77) i el partit complicant-se cada segon que passava. El Betis, de fet, cada cop s'ha mostrat més còmode i ha arribat a manar per 22 punts (66-88) entre xiulets del Poliesportiu en un duel que ha acabat 76-93 entre les protestes de l'afició per l'actuació de l'equip.Diumenge vinent, contra el Burgos, una nova final al Poliesportiu a la recerca de la primera passa del miracle de la permanència a l'ACB.