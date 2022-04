La selecció i el RCD Espanyol es disputen la final F20 femení del MICFootball

Actualitzada 15/04/2022 a les 16:34

Els equips juvenil-cadet femení de la selecció andorrana i del RCD Espanyol disputaran demà dissabte 16 d'abril a les 17 hores a l'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava, la final F20 de la 20a edició del torneig internacional MICFootball (MIC Mediterranean International Cup), segons informen en un comunicat. Així, els dos equips s’enfrontaran després d’obtenir l’accés per la final aquest matí al camp municipal de Tossa de Mar: les blanc-i-blaves contra l’AE Cornellà del Terri (11-0) i les andorranes davant el CRC Cambridge United britànic (1-0).En aquest sentit, el RCD Espanyol és el vigent campió del torneig i s’ha classificat de nou per la final després de guanyar tots els partits amb contundència. A la fase de grups, els d’Àlex Gassó s’havien desfet de la UD Cassà (0-5), FE Grama (7-0) i CRC Cambridge (11-0). Per la seva part, a la fase prèvia, la selecció andorrana de Luis Miguel Abrahan havia guanyat el CEFF Copiapó xilè (0-3) i el FC Palafrugell (0-2) i empatat amb l’AE Cornellà del Terri (1-1).La novetat d'enguany és que l’organització ha permès que totes les categories masculines siguin mixtes i que els equips puguin incorporar jugadores. Així, enguany n total de vuit equips formen part del grup femení F20 del MICFootball: RCD Espanyol, CEFF Copiapó (Xile), CRC Cambridge United (Regne Unit), selecció d’Andorra, Futfem Talents Academy barceloní i els gironins FC Palafrugell, AE Cornellà del Terri i UD Cassà.