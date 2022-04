La selecció perd en el segon partit del Campionat de Petits Països (3-1)

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:03

La selecció andorrana sub 20 va perdre ahir en el segon partit del Campionat de Petits Països que s’està celebrant a Dublín, Irlanda. L’equip dirigit pel tàndem format per Xavi Folguera i Javi Borrego va caure davant Luxemburg per 3 a 1, amb parcials de 14 a 25, 25 a 13, 25 a 18 i 28 a 26. Al primer partit, els andorrans van superar l’amfitriona, Irlanda, per 0 a 3 amb parcials de 10 a 25, 19 a 25 i 17 a 25. Avui, a les 16.00 hores, l’equip disputarà contra Irlanda del Nord el tercer partit de la primera fase i amb les opcions obertes. Els andorrans haurien de guanyar i esperar que no ho faci Luxemburg davant Irlanda per ser campions.