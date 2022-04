Nerea Fernández acaba segona al Campionat d'Espanya

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:33

Nerea Fernández va assolir una brillant segona plaça en categoria absoluta al Campionat d’Espanya absolut FIS, que es va disputar a l’estació de Baqueira Beret. La surfista de l’Andorra Freestyle Club (AFC) va ser segona després d’aconseguir el millor temps de la fase classificatòria i després d’una prova molt sòlida. Per part seva, en sub 15 Elia Pascuet es va classificar per a les semifinals però quan anava en primera posició va caure. A la petita final va aconseguir guanyar i cordar la cinquena plaça.