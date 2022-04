L’equip de Talín Puyaltó ja no tenia cap opció de classificació

La selecció absoluta de futbol sala va tancar el Premundial amb una clara i convincent victòria davant Àustria al Brinova Arena de Karlskrona (Suècia) per 1 a 5. Els andorrans van jugar molt alliberats i van oferir un gran partit per acomiadar la fase de classificació davant una selecció, l’austríaca, que va ser capaç de gua­nyar Albània, la millor del grup, i d’empatar davant l’amfitriona, Suècia. Els nois de Talín Puyaltó, que no tenien cap opció de classificar-se per a la següent fase després de les dues derrotes anteriors davant Albània i Suècia, van mostrar una notable eficàcia davant de