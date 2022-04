El MoraBanc apel·la a la solidesa per cordar el triomf a Gran Canària

L’equip vol donar continuïtat a tot el que es va fer bé a Màlaga i és conscient de la necessitat de sumar ja

El MoraBanc Andorra afronta aquesta nit (21.30 hores) a Gran Canària la primera de les set finals que resten per a la conclusió de la lliga regular i ho farà amb la part calenta de la classificació més ajustada que mai. La victòria d’ahir del Reial Betis a San Pablo davant el València Basket col·loca quatre equips empatats a vuit victòries per tancar la classificació, però amb els tricolors encara evitant les dues darreres places.



L’aigua segueix al coll i l’únic camí per treure el cap és aconseguir sumar victòries i davant el Granca, en partit corresponent a la jornada 19,