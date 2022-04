La mecànica deixa KO Raül Ferré a Saint-Pierre

Actualitzada 12/04/2022 a les 05:54

Raül Ferré no va tenir el debut esperat al Campionat de França i al Campionat d’Europa després que la mecànica li jugués una mala passada a la pujada al Col Saint-Pierre. El Silver Car va patir problemes de posada a punt i també diverses avaries mecàniques, una a la caixa de canvis i una altra al selector, i per tant només va poder realitzar una pujada d’entrenament la jornada de dissabte i una de cursa diumenge. Com que el reglament obliga a disputar un mínim de dues de les mànegues de la cursa, Farré va quedar fora de la classificació tant a la prova del Campionat d’Europa com del de França.Després de la cursa, Ferré va manifestar que “ha estat un cap de setmana atípic, no he pogut competir al màxim nivell i he decidit aprofitar cada oportunitat per posar a punt el nou monoplaça de Silver Car”, A més, va afegir que “l’equip ha treballat de valent però la mecànica ha estat capriciosa i no ho ha posat fàcil. Em quedo amb el que hem après”. De la seva banda, el secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas, va afirmar que “cal buscar la part positiva, que és la professionalitat del Raül”.