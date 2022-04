Tres podis andorrans a la Freeride Junior Tour i a la Jam Extreme

Actualitzada 11/04/2022 a les 18:43

Andorra ha aconseguit tres podis en les competicions Freeride Junior Tour i Jam Extreme, celebrades aquest cap de setmana a Port del Rat, a Ordino Arcalís, segons informen en nota de premsa. La competició ha acollit els millors riders europeus, reunint 170 esportistes entre ambdues competicions. Per una banda, l'andorrà Enric Font va aconseguir una cinquena posició a la Jam Extreme en esquí, disputada el dissabte. El guanyador de la categoria va ser el francès Virgile Didier. En surf de neu el rider andorrà Albert Manresa va quedar tercer per sota de l'espanyol Alfons Garcia, que va guanyar l'or.D'altra banda, els joves riders van competir el diumenge en la 10a edició Freeride Junior Tour. Andorra hi tenia representació en la cateogira Sub-18, on Dani Bienert, Max Sacristan i Jaume Jordi Teixidó van quedar segon, tercer i quart en esquí, per darrere de l'espanyol Àlex Dedieu.Des de la recent creada Freeride Academy valoren molt postivament la celebració de la competició a Ordino Arcalís i els resultats obtinguts pel seus alumnes.