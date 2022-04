Mario da Cruz acaba quart al Campionat d'Espanya

Actualitzada 11/04/2022 a les 06:36

Mario da Cruz va finalitzar en quarta posició a tocar del podi en el Campionat d’Espanya de surf de neu en la modalitat de boardercross durant la cita celebrada aquest cap de setmana a l’estació aranesa de Baqueira-Beret. L’esdeveniment va comptar amb les primeres espases de l’snowboard espanyol com Lucas Eguibar, campió del món el 2021, i també amb representants d’altres països.Da Cruz ja va mostrar des de les qualificacions un bon estat de forma aconseguint el quart millor temps, i va seguir-ho fent a l’eliminatòria de quarts de final, on va acabar primer de la seva sèrie. A les semifinals, el surfista de la FAE va entrar segon per darrere d’Álvaro Romero en una cursa on no va voler arriscar, mentre que a la gran final, una cursa al penúltim revolt quan es trobava en segona posició va deixar-lo sense opcions de podi final. El triomf va ser per a Eguibar, seguit per Bernat Ribera i Álvaro Romero.