Les tricolors capgiren a la segona part el duel contra les barcelonines i s’enduen també l’ascens

El VPC femení va proclamar-se campió de Primera Catalana després de superar per 15-10 el CEU a l’Estadi Nacional en un duel patit que es va acabar decidint a la segona meitat, i que va suposar també l’ascens a Divisió d’Honor catalana. El 3-0 inicial amb un xut de Xènia Torres al primer minut feia presagiar un duel molt més plàcid per a les tricolors, però les visitants van imposar el seu físic, i van aprofitar també algunes imprecisions del VPC per capgirar el duel amb un assaig a l’equador de la primera meitat, i un tir a pals just

