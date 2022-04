Mario Da Cruz acaba quart al Campionat d'Espanya absolut

Actualitzada 09/04/2022 a les 19:21

Baqueira Beret ha acollit avui el Campionat d’Espanya absolut de boardercross, amb Mario Da Cruz a la sortida i quart.L’andorrà s’ha quedat a les portes del podi a la cursa en ser quart a la gran final, a la qual ha arribat després d’una competició molt sòlida. En la final, el guanyador ha estat l’espanyol Lucas Eguibar, amb Bernat Ribera segon classificat, tercer Álvaro Romero, i quart el rider andorrà.Ja en les qualificacions, Da Cruz ha realitzat una bona posada en escena amb el quart millor temps: 49.56, amb +1.84 respecte al millor registre, que ha estat per a Álvaro Romero. En quarts de final, l’andorrà competia contra Lorenzo Jiménez, Marc Cornejo i Lucas Puigjane, i ha aconseguit imposar-se primer.En semifinals, Da Cruz ha acabat segon per darrera d’Álvaro Romero, en una cursa en què l’andorrà no ha volgut arriscar al final per evitar la caiguda i així assegurar el bitllet per a la final. Per últim, a la final, Da Cruz se situava segon de sortida a prop d’Eguibar, però al penúltim revolt l’andorrà ha caigut i ha finalitzat en la quarta plaça.