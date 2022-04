El MoraBanc viatja a Màlaga i Gran Canària sense Amine Noua

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:36

El MoraBanc Andorra marxa aquest matí cap a Màlaga i posteriorment cap a Gran Canària, on jugarà dimecres, i ho farà, si no hi ha novetat d’última hora, sense Amine Noua. L’ala-pivot gal ja va quedar fora de la llista per anar dimecres a Polònia i el tècnic tricolor, David Eudal, va explicar ahir en roda de premsa que està previst que el jugador es quedi a Andorra fent treball individual i que no disputi cap dels dos partits de l’ACB que l’equip jugarà a domicili. D’altra banda, el club va descartar ahir la possibilitat d’incorporar l’interior Ousman Krubally després que el Larisa grec, amb el qual té contracte, no el deixés sortir.A més, l’Eurocup va confirmar ahir que el duel de vuitens al Poliesportiu contra el Buducnost de Montenegro es disputarà dimarts 19 d’abril a les 20.45 hores.