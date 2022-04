Oriol Olm puja al podi a la general de la Copa del Món en esprint

Actualitzada 08/04/2022 a les 18:53

Oriol Olm ha aconseguit la tercera posició final a la general de la Copa del Món d'esquí de muntanya en la modalitat d'esprint en categoria sub 20. L'esquiador de la FAM no ha pogut passar a les finals a l'última cita del circuit mundial que s'ha fet avui a Flaine (França), però tot i això ha pogut pujar a l'últim calaix del podi després de ser avui vuitè. El vencedor de la general ha estat el suís Robin Bussard amb 448 punts, seguit per l'italià Marco Salvadori amb 351 i per Olm, que n'ha fet 319.