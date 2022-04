Íria Medina i Xavi Cornella es proclamen campions de gegant

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:49

Íria Medina i Xavi Cornella van proclamar-se campions d’Andorra de gegant després de la cursa celebrada ahir al sector de Pas de la Casa de Grandva­lira.Pel que fa a la prova femenina, Medina no tan sols va endur-se el títol, sinó que va fer-ho per la porta gran enduent-se també la victòria i millorant els punts FIS. L’esquiadora va tancar la prova amb un crono d’1’53”39 que li va valer per acabar primera després d’una gran segona mànega que va permetre que millorés posicions i superés en 0”08 Mirentxu Miquel, i en 2”03 Georgina Tarragó, totes dues espanyoles. A més, amb aquest resultat va rebaixar els actuals punts FIS de gegant dels 47,95 als 45,36.Pel que fa al campionat masculí, Cornella va proclamar-se campió després d’acabar en desena posició a la cursa que va guanyar l’espanyol Alejandro Puente. L’esquiador de la FAE va ser el millor andorrà a 3”38 del triomf, i va imposar-se a Èric Ebri, 14è, i Pirmin Estruga, 24è.El Campionat d’Andorra d’esquí alpí es tancarà avui amb la disputa de la prova de supergegant que es realitzarà a la pista Àliga del Tarter a Grandvalira.