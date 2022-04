Actualitzada 08/04/2022 a les 12:05

Ja fa cert temps que el conegut youtuber i gamer espanyol el Xokas va popularitzar la frase “això no és un joc” durant una de les seves emissions a Twitch. En aquell context es referia a videojocs, però en el món dels esports electrònics apareix recurrentment la discussió i debat de si es tracta d’un joc o d’un esport. Des de fa uns mesos, l’ACA també ha de lluitar contra aquest debat, especialment des que va fer el salt a l’esport virtual amb la posada en marxa del projecte ACA eSports, que té com a epicentre l’ACA Sim Center (instal·lat a Ordino juntament amb Crèdit Andorrà i Andorra Telecom), on l’entitat desenvolupa la seva aposta pels e-sports amb l’objectiu final d’aconseguir una victòria en un Campionat del Món en un període màxim de tres anys, tal com va explicar el secretari general de l’ens, Toti Sasplugas, durant la presentació del projecte.Precisament el dirigent de l’ACA ho té clar i assenyala que “són esportistes perquè tenen una dedicació igual que els que competeixen en esports tradicionals, i ara la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme) els considera també esportistes”. I l’exemple més palpable és el centre de l’Automòbil Club a Ordino, on no s’hi va a passar l’estona ni a jugar (tot i que gairebé diàriament l’ens rep peticions per fer-ho), sinó a entrenar. De la desena d’aparells de Sim Racing (simulador de curses) que hi ha instal·lats, n’hi ha una part per a l’acadèmia que busca obtenir corredors per al futur, una altra per a l’equip de quatre corredors que té l’ACA per competir i una última més professional en què pilots de la vida real com Raül Ferré complementen les seves jornades d’entrenaments que fan a les carreteres o els circuits. De fet, l’avantatge principal d’aquestes sessions és que el cost econòmic és infinitament més reduït que si s’entrena a la vida real i, a la vegada, es pot configurar el cotxe amb els mateixos paràmetres que tindria al circuit, fins i tot en l’aspecte físic, amb la força que s’ha de fer sobre els pedals o per poder controlar el volant.En ple debat sobre els e-sports l’ACA ho té clar i la millor manera de posicionar-se és provar-ho, com va fer ahir un grup de periodistes a Ordino, per arribar a la conclusió, tal com va dir el Xokas en aquell vídeo que va fer-se viral, que “això no és un joc”.