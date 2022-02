Un gol del futbolista holandès al minut 12 permet a l’equip tricolor encapçalar la taula

Els equips amb folre i confeccionats per al cim es coneixen per l’habilitat de saber patir i de tenir tirada, més enllà de cordar victòries. Tenen ofici i saben mastegar sorra si l’ocasió ho demana. Va ser el cas de l’FC Andorra, que va abrigar amb encert un gol d’Hector Hevel (12’) per facturar la tercera victòria consecutiva, a Bahía Sur davant el San Fernando (0-1). Els tricolors es fan amb el govern del grup 2 de Primera RFEF i sembla Sarabia haver trobat la poció definitiva.



Amb aplom i desequilibri pels costats -Hevel i Marc Fernández- i la partitura de