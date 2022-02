L'Inter i l'Atlètic mantenen el frec a frec al lideratge

Actualitzada 07/02/2022 a les 07:08

L’Inter Escaldes i l’Atlètic Escaldes van sumar ahir dues noves victòries i mantenen el seu duel particular al capdavant de la classificació de la Lliga Multisegur. Els dos conjunts escaldencs encapçalen ex aequo el cim de la taula amb 29 punts i es van desfer de la UE Sant Julià (1-0) i de l’FC Santa Coloma (2-1), respectivament. L’Inter va saber patir i va salvar els mobles amb un gol de Gerard Artigas al minut 86, mentre que l’Atlètic va haver de remuntar el gol inicial de Hamza, amb dues dianes de Cisteró i Adri Rodrigues per emportar-se el partit. Amb aquests resultats, el Sant Julià amb 24 punts i l’FC Santa Coloma, amb 23, segueixen ocupant places de play-off per al títol. En els altres partits de la jornada 14, l’Ordino va guanyar 1-0 l’Engordany amb gol de Martins i el Carroi va sumar els seus primers punts després de guanyar la UE Santa Coloma (1-2).