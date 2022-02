Un gol d'Hevel permet l'FC Andorra col·locar-se líder (0-1)

L'FC Andorra ha guanyat al San Fernando per 0-1.

L'FC Andorra ha guanyat al San Fernando per 0-1 i ja és el nou líder del grup 2 de Primera RFEF. El gol d'Hector Hevel al minut 13 ha estat suficient per l'equip d'Eder Sarabia que ha sabut patir i serrar les dents en els pitjors moments a la segona part, però que també ha pogut fer algun gol més. L'ajornament del partit entre el Costa Brava i el Vila-real B permet els tricolors encapçalar la classificació per primer cop aquesta temporada. La propera jornada, diumenge dia 13, l'FC Andorra rebrà, precisament, el filiala l'Estadi Nacional i tindrà a la seva ma el poder consolidar el seu lloc de privilegi.