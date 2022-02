Guanyar val el lideratge provisional

En cas de victòria a San Fernando, l’Andorra superaria el Vila-real B, amb un partit pendent

No treu la son la possibilitat, però l’FC Andorra té a l’abast, per primer cop aquesta temporada, de fer el cim i de col·locar-se, encara que sigui de manera provisional, com a líder del grup 2 de la Primera RFEF. Un repte que, curiosament, li ha posat en safata el seu rival d’aquesta tarda (17 h), el San Fernando CD, que dirigeix l’extècnic tricolor Nacho Castro, després de superar el filial del Vila-real (0-3) al Mini Estadi del conjunt groguet.



Les dues derrotes consecutives dels castellonencs i l’ajornament del seu partit contra la UE Costa Brava per un brot de Covid-19