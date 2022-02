Franco Pesavento i Daria Rogozina, campions

Actualitzada 06/02/2022 a les 06:55

Ha fet el doblet emportant-se primer el campionat del món de duatló dijous passat i ahir el triatló d’hivern. Franco Pesavento, en una cursa molt intensa i frenètica, i en lluita frec a frec amb el txec Marek Rauchfuss, va proclamar-se campió del món a Naturland per només 14 centèsimes. Després de perdre el lideratge de la cursa en l'última transició, sortint cinc segons per darrera de Rauchfuss, va ser al circuit d'esquí on l'italià va reprendre el lideratge i va alçar la cinta de vencedor visiblement emocionat. El podi el va completar el rus Evgenii Uliashev.En categoria femenina, Daria Rogozina es va rescabalar de l’edició de l’any passat –va acabar quarta– i ahir es va anotar a Andorra el seu segon campionat del món. La italiana Sandra Mairhofer, guanyadora l’any passat, va creuar la meta en segona posició, mentre que la noruega Elizabeth Sveum va aconseguir la medalla de bronze en una prova de 8,2 km de cursa; 13,2 km en bicicleta i 12,4 km en esquí.Mejía, desqualificatEn la cursa júnior, el representant andorrà va viure les dues cares de la moneda. Carlos Mejía, després d’una fantàstica cursa on va acabar en cinquena posició va veure com poc després quedava desqualificat, per no deixar en el calaix corresponent les seves sabatilles, en la segona volta de la transició. Una obligació que el triatleta andorrà desconeixia. Pel que fa als resultats, el noruec Henrik Farstadvoll va ser el campió, l’italià Guglielmo Giuliano va ser medalla de plata i l’espanyol Álvaro López va ser tercer.