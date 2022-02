La fondista Carola Vila estrena aquest matí (8.45 h) la participació andorrana als Jocs Olímpics de Pequín

La cerimònia d’inauguració a l’Estadi Nacional, conegut com a Niu d’ocell, ha donat el tret de sortida als Jocs Olímpics d’hivern de Pequín, que es disputen des d’avui fins al 20 de febrer. La rider Maeva Estevez va ser la banderera de la delegació andorrana, que va sortir en el lloc 36è de la desfilada, per darrere d’Islàndia i atenent a l’ordre alfabètic xinès. “Encara tinc la pell de gallina”, va comentar Estevez molt emocionada. “Ha sigut una sensació increïble i serà un record per a tota la vida. La veritat és que per mi és un honor increïble poder