El COA copia la notícia del Diari

Actualitzada 04/02/2022 a les 17:26

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha publicat a Instagram on copia literalment la notícia del web del Diari sobre la inauguració dels Jocs Olímpics avui a Pequín. El text de la informació del Diari està reproduït exactament igual al post de l'entitat sense fer referència en cap moment que es tracta de la notícia elaborada pel Diari d'Andorra.La informació del Diari es basa en la retransmissió de la cerimònia olímpica, en el comunitat i vídeo de la Federació d'Esquí sobre les sensacions de Carola Vila per al debut de demà i en el comunicat enviat per Govern sobre l'estada de la ministra Sílvia Riva a Pequín. I el COA ha copiat el text sense introduir cap element d'elaboració pròpia ni atribuir el contingut al Diari. En cap cas el COA ha facilitat informació sobre l'esdeveniment olímpic que centra l'atenció de l'entitat aquests dies, ja que els membres del comitè es troben a Pequín, segons ha indicat el Govern.